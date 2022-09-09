Yunanistan'da İngiltere Büyükelçiliğine kraliçe için çiçek bırakıldı
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İngiliz Büyükelçiliğine kraliçe için çiçek bırakıldı.
Kaynak: AA / Dimitris Lampropoulos - Güncel