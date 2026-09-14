Yunanistan'da iki farklı noktada orman yangınları

Yunanistan'ın Larisa ve Halkidiki illeri yakınlarında iki farklı bölgesinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Larisa kenti yakınlarındaki Anatoli bölgesinde ve Halkidiki ili yakınlarındaki Elani Kassandras'taki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Karadan çalışan itfaiye ekiplerine Halkidiki'de bir yangın söndürme helikopteri ve 6 yangın söndürme uçağı, Larisa'da ise 3 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri eşlik etti.

Yunanistan yaz ayları boyunca onlarca orman yangınına sahne oldu.

Kaynak: AA