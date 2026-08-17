Yunanistan'da Orman Yangınları: Andros ve Halkidiki'de Alevler

Yunanistan'ın Andros Adası ile Halkidiki bölgesinde ormanlık alanda ve tarım arazilerinde yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Andros Adası'nın Ano Gavrio bölgesinde yerel saatle 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 8 itfaiyeci, 3 araç ve gönüllülerle müdahale edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarına havadan 2 uçak ve bir helikopterin yanı sıra Andros Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği ifade edilen açıklamada, bölgede yangın riskinin "yüksek" anlamına gelen 3. kategoride olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Halkidiki'nin Paleohori bölgesinde ise yerel saatle 12.00 sıralarında ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı bildirildi.

Yangına 2 Orman Operasyonları Özel Birimi (EMODE) ekibinin de aralarında bulunduğu 41 itfaiyeci ve 11 araçla müdahale edildiği belirtilen açıklamada, söndürme çalışmalarına gönüllüler ve belediyeye ait su tankerlerinin de destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA