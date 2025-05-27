Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi
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Yunanistan'ın Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi üzerine Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

SUDA URANYUM TESPİT EDİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan olağanüstü hal kararı, suda tespit edilen uranyum sorunu ile mücadelede kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek.

Bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşım ile sorunun çözümüne yönelik süreci hızlandırarak vatandaşa destek imkanı sağlanacak.

Serres'te geçen hafta yapılan denetimlerde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş, beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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