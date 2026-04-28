Yunanistan'da hükümet internette anonim kullanımın önüne geçilmesini istiyor

Yunanistan'da hükümet yetkililerinin, internette anonim kullanımın önüne geçilmesini istediği belirtildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, katıldığı yapay zeka konulu bir panelde, dezenformasyonla mücadelenin modern demokrasiler için bir ölüm kalım meselesi olduğunu ifade etti.

Marinakis, bir ülkede faaliyet göstermek isteyen internet platformlarının, yasalara aykırı hareket edenlerin bulunmasına ilişkin olarak o ülkenin yasalarına ve sınırlarına uyması gerektiğini kaydetti.

Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka Bakanı Dimitris Papastergiu da konuşmasında, Marinakis'e tamamen katıldığını belirterek, internette anonim kullanıma son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konunun resmi olarak tartışmaya açıldığını ifade eden Papastergiu, platformların kullanıcılardan kimlik bilgileri talep etmelerinin teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

