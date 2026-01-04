Haberler

Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza nedeniyle çok sayıda uçuş aksadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'daki hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle çok sayıda uçuş aksadı ve binlerce yolcu mağdur oldu. Yetkililer, sorunla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve havalimanlarındaki iniş-kalkışların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza sebebiyle çok sayıda uçuş aksadı, binlerce yolcu mağdur oldu.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, saat 09.00'dan itibaren Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında yaşanan teknik sorun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkiledi. Bu nedenle Yunanistan'daki havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.

Sorun sırasında havada bulunan uçaklar, güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif yöntemlerle ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek inişlerini gerçekleştirdi.

Teknik ekipler, arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM ile uçuş hizmetlerinin minimum seviyeye indirildiği duyuruldu.

Telekomünikasyon şirketi OTE tarafından yapılan açıklamada, ilk kontrollerde OTE'nin altyapısında arıza tespit edilmediği ancak sivil havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde sorunun kaynağının araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, hava trafik kontrolörleri sendikası, altyapı sorunlarının uzun süredir bilindiğini savunarak, kontrol merkezlerindeki teknik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...