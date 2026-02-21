Haberler

Yunanistan'da göçmen kampındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğriboz Adası'ndaki Riçona Göçmen Kampı'nda iki göçmen arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Riçona Göçmen Kampı'nda iki göçmen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay, 20 Şubat sabaha karşı kampta kalan iki göçmen arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi.

Tartışma sırasında 30 yaşındaki bir göçmen, 20 yaşındaki diğer göçmeni karnından bıçakladı.

Ambulansla Halkida Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kamptan uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler