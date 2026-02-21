Yunanistan'da göçmen kampındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Eğriboz Adası'ndaki Riçona Göçmen Kampı'nda iki göçmen arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Riçona Göçmen Kampı'nda iki göçmen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, olay, 20 Şubat sabaha karşı kampta kalan iki göçmen arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi.
Tartışma sırasında 30 yaşındaki bir göçmen, 20 yaşındaki diğer göçmeni karnından bıçakladı.
Ambulansla Halkida Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kamptan uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.