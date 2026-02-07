Yunanistan'daki dernekten Sahil Güvenlik gemisinin çarpmasıyla 15 düzensiz göçmenin öldüğü bot faciasına tepki

Yunanistan İltica Hizmeti ve Temyiz Otoritesi Çalışanları Derneği, Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpmasıyla düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği olaya tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada, "Çok sayıda mülteci ve göçmenin hayatını kaybettiği yeni bir trajedi. Öfkemiz büyüyor." ifadeleri kullanılarak, şu ana kadar 15 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı ve kayıp sayısının ise netleşmediği belirtildi.

Yaşananların, Yunanistan ve Avrupa Birliği genelinde uygulanan caydırma politikaları, kapalı sınır uygulamaları, geri itmeler ve güvenlik odaklı tedbirlerin sonucu olduğu kaydedildi.

Bu politikaların Ege Denizi'ni "ölüm rotasına" dönüştürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, savaşlar ve uluslararası gerilimlerin de göçü tetiklediği ve düzensiz göçmenleri kaçakçı şebekelerine yönelttiği bildirildi.

Açıklamada, Akdeniz ve Ege'de yaşanan ölümlerin "normalleştirilemeyeceği" vurgulanarak, olayın derhal ve kapsamlı şekilde soruşturulması, herhangi bir örtbas girişimine izin verilmemesi çağrısı yapıldı.

Dernek ayrıca, göç ve iltica alanındaki kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılmasını, uluslararası korumaya erişimin güvence altına alınmasını ve iltica hizmetlerinin kalıcı personelle güçlendirilmesini talep etti.

Sakız Adası açıklarında 4 Şubat'ta Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu, botta bulunanların tamamının denize düştüğü bildirilmişti. Kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.