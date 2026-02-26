Yunanistan'da dinleme skandalı davasında 4 kişi hakkında hapis cezası verildi

Yunanistan'da 2022'de gündeme gelen dinleme skandalı nedeniyle, içlerinde eski İsrail ordusu mensubu bir kişinin de bulunduğu 4 kişi hakkında hapis cezası verildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, "Predator" isimli casus yazılım programı ile Yunanistan'da çok sayıda kişinin cep telefonlarının takip altına alınmasını konu alan davada yargılanan 4 kişi hakkında 126 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak bunun infaz edilecek kısmının 8 yıl olacağı belirtildi.

Cezayı alanlar arasında, İsrail ordusunun eski mensuplarından ve söz konusu casus programı temin eden "Intellexa" firmasının kurucusu Tal Jonathan Dilian ve iş ortağı Sara Aleksandra Fayssal Hamou da bulunuyor.

Diğer ceza alan iki isim ise Intellexa'nın ortakları ve idarecilerinden Felix Bitzios ile Predator isimli programı satın alan Krikel firmasının sahibi Yannis Lavranos oldu.

Mahkeme. dördünü de özel görüşmelere yasalara aykırı olarak erişim sağlamak, gizlilik ve veri koruma yasalarını ihlal etmekle suçlu buldu.

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

İçlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve dönemin Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.