Haberler

Yunanistan'da dinleme skandalı davasında 4 kişi hakkında hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da casus yazılım 'Predator' ile dinleme skandalına karışan 4 kişi, toplamda 126 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaların infaz edilecek kısmının 8 yıl olması bekleniyor.

Yunanistan'da 2022'de gündeme gelen dinleme skandalı nedeniyle, içlerinde eski İsrail ordusu mensubu bir kişinin de bulunduğu 4 kişi hakkında hapis cezası verildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, "Predator" isimli casus yazılım programı ile Yunanistan'da çok sayıda kişinin cep telefonlarının takip altına alınmasını konu alan davada yargılanan 4 kişi hakkında 126 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak bunun infaz edilecek kısmının 8 yıl olacağı belirtildi.

Cezayı alanlar arasında, İsrail ordusunun eski mensuplarından ve söz konusu casus programı temin eden "Intellexa" firmasının kurucusu Tal Jonathan Dilian ve iş ortağı Sara Aleksandra Fayssal Hamou da bulunuyor.

Diğer ceza alan iki isim ise Intellexa'nın ortakları ve idarecilerinden Felix Bitzios ile Predator isimli programı satın alan Krikel firmasının sahibi Yannis Lavranos oldu.

Mahkeme. dördünü de özel görüşmelere yasalara aykırı olarak erişim sağlamak, gizlilik ve veri koruma yasalarını ihlal etmekle suçlu buldu.

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

İçlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve dönemin Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı