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Yunanistan'ın farklı bölgelerinde yangınlar çıktı

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Yunanistan'da çöl sıcaklarının etkisiyle birçok bölgede orman ve makilik alanlarda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara havadan müdahale ederken, sıcaklıkların 42 dereceye ulaşması bekleniyor. 23 Temmuz'dan itibaren şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çöl sıcaklarının etkisi altındaki Yunanistan'da, farklı bölgelerde orman ve makilik alanlarda yangınlar çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Nestos ilinin Makrihorio bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, ulaşımın güçlükle sağlanabildiği bölgede itfaiye ekipleri, 1 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale etti.

Öte yandan, Selanik'in Ehedoro, Larisa'nın Petra, Orta Yunanistan'daki Fthiotida ilinin Paleohori, başkent Atina'nın batısındaki Shisto ve Viotia ilinin Kiryaki bölgelerinde de makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkili olan çöl sıcaklarının yarın da devam edeceğini, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Tahminlere göre, 22 Temmuz öğleden sonra hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak, 23 Temmuz'dan itibaren ise ülke genelinde şiddetli yağış etkili olacak.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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