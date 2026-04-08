Yunanistan'da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı vaka sayısı 2 bin 147'ye ulaştı

Yunanistan'da koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığına ilişkin Ağustos 2024'ten 5 Nisan 2026'ya kadar toplam 2 bin 147 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Tarım ve Gıda Bakanlığının verilerine göre, aynı dönemde hastalıktan etkilenen işletme sayısı 2 bin 655'e ulaştı.

Sadece 2026 yılı başından 5 Nisan'a kadar geçen sürede 125 yeni vaka kaydedilirken, Preveze, Evritanya ve İthaka'da da yeni hastalık odakları belirlendi.

Yetkililer, yaklaşan Paskalya dönemi öncesinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulanacağını vurguladı.

Bu kapsamda, koruma ve gözetim bölgelerinde küçükbaş hayvanların tüm hareketleri yasaklanırken, kesim amaçlı sevkiyatlar ise yalnızca yetkili veteriner makamlarının izni ve gerekli testlerin yapılması şartıyla gerçekleştirilecek.