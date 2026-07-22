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Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlarda çalışmalar kısıtlandı

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Yunanistan'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 13.00-17.00 arası açık alanlarda çalışma yasaklandı. Sağlık sorunu olan ofis çalışanları evden çalışacak. Sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.

Yunanistan'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün açık alanlarda 13.00-17.00 saatleri arasında çalışma yapılması yasaklandı.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarında bugün aşırı artış beklendiği bildirildi.

Bu nedenle çalışan güvenliğini sağlamak için hava sıcaklığının çok yüksek olacağı Orta Yunanistan, Tesalya, Mora Yarımadası ve başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgelerinde 13.00-17.00 saatleri arasında inşaat, tersane, kurye hizmetleri gibi açık alanda yapılan işlerde çalışma yapılması yasaklandı.

Ofis çalışanlarından sağlık sorunu bulunanlar ile yaşlı ve hamile gibi sağlık açısından risk grubunda yer alanların evden çalışmasına karar verildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, 19 Temmuz'dan bu yana etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle bugün özellikle Attiki, Viotia, Ftiotida, Argolida, Tesalya ve Korinth bölgelerinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Tesalya'da ise sıcaklığın 43 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Girit Adası, Mora Yarımadası, güney Ege adaları başta olmak üzere birçok bölgede sıcak havayla birlikte çöl tozunun da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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