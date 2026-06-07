Haberler

Yunanistan'daki depremde çok sayıda bina zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,8, 4,3 ve 5,2 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Depremler nedeniyle heyelan yaşanırken, birçok evde büyük çatlaklar oluştu ve bir binanın duvarı tamamen çöktü. Ölen ya da yaralanan olmazken, hasarlı binalarda uzman ekipler inceleme başlatacak.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda meydana gelen depremde çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz'un Prokopiu bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan art arda depremler meydana geldi.

Depremler, yerel saatle 12.58'de 4,8, 13.00'te 4,3 ve 13.02'de 5,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, art arda gelen depremler nedeniyle bölgede heyelan yaşandı ve çok sayıda evde hasar oluştu.

Birçok evde büyük çatlaklar görülürken, bir binanın duvarı tamamen çöktü. Bu binada yaşayanlar yara almadan kaçmayı başardı.

Deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan bulunmazken, binalardaki ciddi hasarlar nedeniyle uzman ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir

Kurultay heyecanı sürüyor! Mustafa Destici'den salonu coşturan mesaj
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Dünya Kupası’na böyle gittiler!
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı
Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a yapılan tezahürat çok konuşulacak cinsten