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YUNANİSTAN Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, İstanbul programının 2'nci gününde Heybeliada'daki Aya Triada Manastırı ile Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Manastırda düzenlenen ayine katılan Tasulas'a, ayinin ardından hediye takdim edildi. Tasulas, daha sonra Ruhban Okulu'nun yeni inşa edilen tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fener Rum Patriği 1'inci Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Beşiktaş İskelesi'nden özel tekneyle Heybeliada'ya hareket etti. Saat 10.00 sıralarında adaya ulaşan Cumhurbaşkanı ve bareberindeki heyet Aya Triada Manastırı'na geçti. Burada düzenlenen ayine katılan Tasulas, kiliseyi de ziyaret etti. Ayinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'a hediye takdim edildi.

RUHBAN OKULU'NU ZİYARET ETTİ; BİLGİ ALDI

Manastırdaki ziyaretin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na geçen Tasulas, okulun yeni inşa edilen tesislerini gezdi. Tasulas incelemeler sırasında yetkililerden bildi aldı. Ziyaretin ardından manastır yemekhanesinde (trapeza) düzenlenen öğle yemeğine katılan heyetin, programın tamamlanmasının ardından özel tekneyle Heybeliada'dan ayrılarak Beşiktaş İskelesi'ne dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı