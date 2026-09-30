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Yunan vekil Syrigos, Girit'te Türk gemileri yüzünden geri adım atıldığını söyledi

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Yeni Demokrasi Milletvekili Angelos Syrigos, 2024'te Girit yakınlarındaki deniz tabanı araştırmalarında Türk savaş gemileri nedeniyle iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Temmuz'da 5 savaş gemisi, Kasım'da daha düşük yoğunlukta gemiler gönderildi; araştırmaları sürmedi.

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, 2024'te Türkiye'den izin almadan Yunanistan-GKRY elektrik bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarındaki deniz tabanı araştırmalarında, Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti.

Syrigos, ERT News'te katıldığı programda, Temmuz ve Kasım 2024'te yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Syrigos, Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, kasımda ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan'ın tepkisine ilişkin, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik." ifadesini kullandı.

Sunucunun "Geri adım mı attık?" sorusuna "evet" yanıtını veren Syrigos, Atina'nın o dönemde sorunun diyalog ve deniz altı kablolarının döşenmesine ilişkin uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde çözülebileceğini düşündüğünü iddia etti.

Syrigos, geçmişte aynı geniş deniz bölgesinde kablo döşeme faaliyetlerinin ciddi sorun yaşanmadan gerçekleştirildiğini, bu nedenle mevcut projenin de benzer şekilde ilerleyebileceğinin düşünüldüğünü ancak bu kez aynı koşulların oluşmadığını belirtti.

Kablo çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini iddia eden Syrigos, Türkiye'ye yapılacak bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA
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