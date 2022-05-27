Yunan unsurlarınca geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik 109 No'lu botu, bugün saat 07.00 sıralarında, Foça açıklarında, denizde 3 can salı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, can sallarında bulunan kişilerin kaçak göçmenler olduğun belirledi. Bota alınarak balıkçı barınağına getirilen toplam 45 kaçak göçmen, ilk sorgularında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini söyledi. 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 45 kaçak göçmenin Suriye, Yemen ve diğer Afrika ülkelerinin vatandaşı oldukları tespit edildi.

Daha önce parmak izi alınıp yeniden yakalandığında değişik bilgiler verenlerin ayrıca soruşturmaya tabi tutulduğu bildirildi. Kaçak göçmenler yasal işlemleri tamamladıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.