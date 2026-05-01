Haberler

Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou, İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunan müziğinin ünlü isimlerinden şarkıcı Natasa Theodoridou, 7 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Konsere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sinkron'un organizasyonuyla İstanbul'a gelecek sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde konser verecek.

"Feggari", "Den Thelo Tetious Filous" ve "Kokkini Grammi" adlı eserlerin de arasında olduğu hit şarkılarıyla tanınan Theodoridou, hazırlanan özel repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, "Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi