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Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı teknede biri bebek 6 göçmen öldü ifade edildi

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Yunan Sahil Güvenlik gemisinin Midilli açıklarında 'kovalama sırasında' çarptığı tekne alabora oldu; biri bebek 6 göçmen öldü, 8 kişi hastaneye kaldırıldı ifade edildi. Sisam açıklarında da alabora olan göçmen gemisinde 6 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma sürüyor.

Midilli Adası açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekneye "kovalama sırasında" çarpması sonucu biri bebek 6 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi, sabahın erken saatlerinde, müdahale ettiği sırada düzensiz göçmenleri taşıyan bir sürat teknesine çarptı.

Çarpışma sonucu tekne alabora olurken biri bebek, ikisi kadın 6 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sisam Adası açıklarında da 6 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Sisam Adası açıklarında da düzensiz göçmenleri taşıyan bir geminin alabora olması sonucu 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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