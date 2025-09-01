Yunan İdari Yargıçlar Birliği, Sığınmacıları Etkileyen Yasa Tasarısını Onaylamadı

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği, hükümetin hazırladığı, ülkeye gelen sığınmacıların iltica hakkı elde edememesi halinde geri gönderilme sürecini sertleştirmeyi öngören yasa tasarısını onaylamadığını bildirdi.

İdari Yargıçlar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, Göç ve İltica Bakanlığı'nın temmuz ayında kamuoyunun tartışmasına sunduğu yasa tasarısını eleştirdi.

Açıklamada, düzenlemeyle sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin yasal zeminin sertleştirildiği ve ülkede kayıt dışı kalanların da cezalandırılacağı vurgulandı.

Sığınmacıların bu şekilde ülkelerine geri gönderilmesinin ilticaya ilişkin temel insan haklarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, yasa tasarısının geri çekilmesi istendi.

Açıklamada, yasa tasarısının, iltica başvurusu reddedilenlere ülkeyi terk etmeleri için verilen sürenin 25 günden 14'e düşürülmesine, bu kişilerin ülkeye tekrar girişine getirilen yasağın 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, kendi istekleriyle ülkeyi terk etmeyi kabul etmeyenlerin 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılmasına ve cezanın ertelenmesine izin verilmemesini öngören içeriğine net bir şekilde karşı olunduğu belirtti.

Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), söz konusu yasa tasarısını ve Yunanistan'ın temmuzda Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının incelenmesini 3 ay boyunca askıya alan kararını protesto etmek amacıyla yarın başkent Atina'da eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından temmuzda yapılan yazılı açıklamada, "Üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesi süreci ve çerçevesinin düzenlenmesi" başlıklı yasa tasarısının bakanlık tarafından kamu tartışma sürecine açıldığı bildirilmişti.

Yasa tasarısına göre, iltica başvurusu reddedilenlere ülkeyi terk etmesi için verilen süre 25 günden 14'e düşürülüyor. Bu kişilerin ülkeye tekrar girişine getirilen yasak ise 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Kendi istekleriyle ülkeyi terk etmeyi kabul etmeyenler için ise 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezası öngörülüyor ve cezanın ertelenmesine imkan tanınmıyor.

Yasa tasarısının, kamuoyunda tartışıldıktan sonra meclisin gündemine getirilmesi öngörülüyor.