Yunanistan'da bazı askerler, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini açıkladı

Yunanistan ordusundaki bazı askerler, Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak olmamak için Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini belirttiler. Gazze'ye asker gönderilmesinin ülke açısından risk oluşturacağını vurgulayan askerler, uluslararası misyonlara dahil edilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Yunanistan ordusundan bazı askerler, Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak olmamak için Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini duyurdu.

Yunanistan ordusunun farklı birliklerinde görev yapan subay, onbaşı ve erlerden oluşan askerler, kaleme aldıkları mektupları "902.gr" adlı internet sitesinde yayımladı.

Askerler, Yunanistan'ın Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında Gazze Şeridi'ne asker göndermesine karşı çıktıklarını belirtti.

Görevlerinin ülkenin sınırlarını korumak olduğunu hatırlatan askerler, Yunan askerlerinin ülke sınırları dışında askeri operasyonlara katılmaması gerektiğini vurguladı.

Askerler, Yunan askeri personelinin Gazze'ye gönderilmesinin ülkeyi Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak konuma getirebileceğini kaydetti.

Ülkenin uluslararası askeri misyonlara dahil edilmesinin askerlerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade edilen mektuplarda, Yunanistan'ın bölgesel çatışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Bazı askerler de ülkedeki ABD ve NATO üslerinin kapatılmasını ve Yunanistan'ın NATO ile Avrupa Birliği'nin askeri planlarından ayrılmasını istedi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
