Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan aktivistler İsrail'in kötü muamele ve işkence yaptığını anlattı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve buradaki ablukayı kırmak üzere çıktıkları yolculukta İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan aktivistler, İsrail'in kötü muamelesi ve işkencesine maruz kaldıklarını belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda İsrail tarafından alıkonulan 19 Yunan aktivist, dün, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yakınları ve Filistin destekçilerinin sevgi seliyle karşılandı.

Kafiledeki aktivistlerden Yannis Atmacidis, Dimitris Bitulas ve Andonis Vradis, İsrail'in kendilerini alıkoyduğunda karşı karşıya kaldıkları muameleyi AA muhabirine anlattı.

Yannis Atmacidis, "En hasta ruhun bile aklından geçemeyecek işkencelerle dolu 5 günün ardından Yunanistan'a dönüyoruz. Yaşadığımız işkenceler 19'uncu yüzyıla ait. Bizim için şok edici olan, bedenen ve ruhen yaşadığımız sorunlardan çok bir halka güç verildiğinde nasıl bu kadar insanlıktan çıkabileceğini görmekti. Filistin'e özgürlük." ifadelerini kullandı.

Yunan aktivist Atmacidis, 19 kişilik Yunan kafilesinde 4 kişinin, İsrail'de uğradıkları kötü muamele sonucu ciddi bir şekilde yaralandığını da aktardı.

Dimitris Bitulas da İsrail'in kendilerini alıkoyduğu sırada yaşadıkları tüm zorluklara rağmen bunların, Filistinlilerin son 78 yılda yaşadığı sorunlarla karşılaştırılamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim tek işimiz İsrail'in siyonist mekanizmasını alt etmek, emperyalizmi alt etmek ve bir daha kimsenin soykırıma uğramasına izin vermemektir."

Bitulas, kendilerine yine bir fırsat verilse yine insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere Gazze'ye gitmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Andonis Vradis ise İsrail'in kendilerini alıkoyduğu günlerde yaşadıkları zorlukların ardından Yunanistan'a "kurtulmuş olma" hissiyle döndüklerini belirterek "Yunan kafilesinin tamamı, 19'umuz da hem denizde ve gemide kurulmuş hapishanede hem de karada götürüldüğümüz hapishanede işkenceye uğradık." dedi.

Yaşadıkları tüm işkencelere rağmen, akıllarının hala Filistinlilerde olduğunun altını çizen Vradis, "Aklımız şu anda hapishanelerde tutulan 9 bin 500'ün üzerinde Filistinli ile birlikte. Aralarında (yaklaşık) 400 de çocuk var." diye konuştu.

Vradis, alıkonuldukları ve işkenceye maruz kaldıkları sırada umutlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek "Düşündüğümüz tek şey Filistinli kadın ve erkeklerin bu hapishanelerde neler çekmiş olabileceğiydi. Bu, bize umut ve dayanma gücü verdi." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin yaşadıkları zorlukları akıllarından çıkarmalarının mümkün olmadığını kaydeden Vradis, "Yarın bize yine sorsalar, yine gitmeye hazırız." dedi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.