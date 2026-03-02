Haberler

Yunak'ta "Alo Vefa Hattı" ile vatandaşların talepleri karşılanıyor

Güncelleme:
Yunak Belediyesi, ramazan dolayısıyla "Alo Vefa Hattı" uygulaması başlattı.

Proje ile yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçları telefon aracılığıyla öğreniliyor, alınan talepler yerine getiriliyor.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ramazana özel başlatılan projeyi tüm yıla yaymayı planladıklarını söyledi.

Yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlara daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak istediklerini aktaran Günaltay, amaçlarının hizmet etmek ve dua almak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

