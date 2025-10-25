Yunak İnönü Ortaokulu'ndan Gazze'ye Yardım Kermesi

Yunak İnönü Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki çocuklara yardım amacıyla kermes düzenledi.

Yunak İnönü Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı "Kardeş Eli Gazze'ye Uzanıyor" kermesinde, hazırlanan yiyecek ve el emeği ürünler okul bahçesinde satışa sunuldu.

Etkinliğe öğretmenler ve veliler de destek verdi.

Kermesten elde edilecek gelir, Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Kermes sonunda katılımcılar, öğrencilerin emekleriyle hazırladığı ürünlerden alışveriş yaparak kampanyaya katkıda bulundu

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, öğrencileri ve öğretmenleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

