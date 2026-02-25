Haberler

Yunak'ta "Her Kalpte Bir Umut" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ziyaret

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını dinliyor ve destek sağlıyor.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ramazan ayında yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları ziyaret edip, talep ve ihtiyaçlarını dinliyor.

Yunak Belediyesi'nin "Her kalpte bir umut, her yürekte huzur" projesi kapsamında daha önce belediye ekiplerince tespit edilen aileleri ziyaret eden Günaltay, her gün ortalama beş mahallede incelemelerde bulunuyor.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden ve talepleri not alan Günaltay, ailelerin market ve diğer temel ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek temin edilen destekleri teslim ediyor.

Günaltay, bazı ailelerle iftar yaparak ramazanın manevi atmosferini paylaşıyor.

Günaltay, yaptığı açıklamada, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal
