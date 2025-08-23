Yunak Belediye Başkanı Günaltay, Yeni Kara Yolunu İnceledi
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Sülüklü-Cihanbeyli kara yolunun tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın önemine vurgu yaptı. Yapılan hizmetin ulaşıma büyük kolaylık sağlayacağını belirten Günaltay, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yapımı tamamlanan Sülüklü-Cihanbeyli kara yolunda incelemelerde bulundu.
Kara yolunun bölgedeki ulaşım açısından önemine değinen Günaltay, "Yapılan bu hizmet, ulaşım ağında önemli ölçüde rahatlık sağlayacak. Yol çalışması, bölge halkı tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı." dedi.
Sülüklü Mahallesi'ni de ziyaret eden Günaltay, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi.
Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel