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Yunak Belediye Başkanı Günaltay'dan bayram ziyaretleri

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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Günaltay, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek onların bayramını kutladı.

Günaltay, daha sonra Yunak İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Teşkilatı personeliyle bayramlaştı ve güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.

İtfaiye personeli ve hastanede tedavi görenlerinde bayramını tebrik eden Günaltay, bayramlaşma programına katılarak ilçe protokolü ve vatandaşlarımı bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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