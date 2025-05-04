Yumurtalık'ta Fırın Denetimleri Yapıldı

Yumurtalık'ta Fırın Denetimleri Yapıldı
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, fırınlar üzerinde hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, kentteki denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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