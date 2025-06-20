Yumurtalık'ta Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Yumurtalık'ta Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren kardeşlerden 17 yaşındaki Ali boğuldu, 13 yaşındaki Ege ise hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde denize girip akıntıya kapılan kardeşlerden Ali (17) boğuldu, Ege Çelik (13) ise boğulma tehlikesi geçirdi. Ege'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yumurtalık Halk Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren Ali ve kardeşi Ege Çelik, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılıp, suda kayboldu. Arkadaşlarının plajdaki cankurtaranlara haber vermesi üzerine Ege, baygın şekilde sudan çıkarıldı. Ege ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ali ise yaklaşık 20 dakika sonra sudan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Çelik'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan Ege Çelik'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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