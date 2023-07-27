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Yumurtalık Sahilinde Atlı Polisler Güvenliği Sağlıyor

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Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün atlı polisleri, yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı sahilde güvenlik amacıyla devriye geziyor. Tatilciler, atlı polislerin varlığından dolayı gönül rahatlığıyla denize girebiliyor.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesindeki sahilde güvenliğin sağlanması amacıyla atlı polisler devriye geziyor.

Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün atlı polisleri, yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı sahilde, güvenlik amacıyla, gün boyu devriye geziyor. Aralarında kadın polislerin de olduğu atlı devriye ekipleri, sahildeki tatilciler tarafından ilgi görüyor. Aşırı sıcak nedeniyle tatile gelenlerin tercih ettiği park ve bahçelerde de devriye görevi yürüten atlı polisler, başta çocuklar olmak üzere kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Denize girenler, atlı polislerin devriye gezmesi nedeniyle gönül rahatlığıyla tatil yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer - Güncel

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