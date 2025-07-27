Yumurtalık Belediye Başkanı TOKİ Konutları sakinleriyle buluştu

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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, TOKİ konutlarında oturanlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm üretme niyetinde olduklarını ifade etti.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarda oturanlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altıok, TOKİ konutlarında ikamet eden kişilerle görüştü.

Bina sakinleriyle sohbet eden Altıok, sorunları dinledi.

Altıok, ihtiyaçları yerinde tespit edip çözüm üretmek istediklerini belirterek, bu amaçla vatandaş buluşmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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