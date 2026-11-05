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Yumaklı, Mısırlı mevkidaşı Farouk'la tarım diplomasisi ve bölgesel fırsatları görüştü

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Yumaklı, Mısırlı mevkidaşı Farouk'la tarım diplomasisi ve bölgesel fırsatları görüştü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Alaa Farouk ile tarım diplomasisi ve bölgesel fırsatları ele aldı. Yumaklı, bölgesel iş birliğini pekiştirmeyi, tecrübe paylaşımını artırmayı ve tarım bağlarını ileri taşımayı sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Sayın Alaa Farouk ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki tarım diplomasisini ve bölgesel fırsatları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda bölgesel iş birliğimizi pekiştirmeyi, tecrübe paylaşımını artırmayı ve tarım alanındaki bağlarımızı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Sayın Alaa Farouk ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki tarım diplomasisini ve bölgesel fırsatları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda bölgesel iş birliğimizi pekiştirmeyi, tecrübe paylaşımını artırmayı ve tarım alanındaki bağlarımızı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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