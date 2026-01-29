Yükümlüler, okulu boyayıp sömestir sonrası eğitim dönemine hazırladı

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Her Fırçada Bir Değişim' projesi kapsamında 20 yükümlü, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'ni boyayarak sömestir sonrası eğitim dönemine hazır hale getirdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, projeye ilişkin, "Çok güzel verim elde ettik. Şu an 13'üncü okulumuzu boyuyoruz" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projelerine devam ediyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren boyacılık kursunda eğitim alan 20 yükümlü, öğrencilerin olmadığı yaz tatili döneminde; 2025-2026 eğitim öğretim döneminde sömestir tatilinde boya yaparak, okulları yeni döneme hazırlıyor. Yükümlüler, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yer alan Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'ni boyayarak okulun sömestir sonrası eğitim öğretim dönemine hazırlanmasına katkıda bulundu.

'ASIL AMACIMIZ YÜKÜMLÜLERİ MESLEK SAHİBİ YAPMAK'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, "Buradaki amacımız hem devletimize maddi katkı sağlamak hem manevi güzellikler oluşturmak hem de bu denetimli serbestlik bünyesindeki arkadaşlarımızı günleri bitip de serbest hayata döndüklerinde iş sahibi yapmak. En önemlisi de hükümlüler cezaevinden çıktıktan sonra iş arama diye bir durumları olmayacak. Kendi işlerinde çalışıp, inşallah kazançlarını elde edip hayatlarını devam ettirecekler. Biz bu işi genelde öğrencinin olmadığı zaman yapıyoruz. Ara tatillerde, yaz tatilinde ve sömestir tatilinde yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Gelecek yıl daha fazla hükümlüğe eğitim vererek daha fazla arkadaşımızı bu işe başlatacağız. Aşağı yukarı seneye bu hızla artıp gidecek. 100'e kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Velilerimiz de bu uygulamayı çok seviyorlar. Çünkü biz okullarımızı Milli Eğitim Bakanlığı olarak boyuyoruz ama burada da destek alıyoruz. Velilerimiz geldiğinde okulu daha temiz görüyor. Velilerimize bu projeyi anlattığımızda daha da memnun kalıyorlar. Tabi ki devletimiz bunu yapıyor ve yapmaya devam ediyor ama bizim asıl amacımız bu arkadaşlarımızı iş sahibi yapmak. Velilerimizi de bu konuda bilgilendirdiğimiz zaman takdir ediyor, beğeniyor ve teşekkür ediyorlar" diye konuştu.