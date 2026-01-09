Yüksekova Kaymakamı Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını seçen Akın, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" karesini tercih etti.

Akın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın ""Aile keyfi" fotoğrafını oyladı.

AA çalışanlarını tebrik eden Akın, fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını belirtti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.