Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Seferberliği

Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Seferberliği
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Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Derecik bölgesinde çıkan şap hastalığına karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına yönelik yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, köylere giderek hayvanlara şap aşısı uyguluyor ve sahiplerine hastalıkla mücadele yöntemlerini anlatıyor.

Yüksekova'da şap hastalığına karşı aşılama seferberliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığına karşı harekete geçerek aşılama çalışması başlattı.

Derecik ilçesinde ortaya çıkan ve kent genelinde karantinanın uygulandığı Hakkari'de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlığını korumak için köylerde yoğun aşılama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Doski Vadisi'ndeki Köşkünü köyünde küçükbaş hayvanları aşılayarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Veteriner hekimlerin liderliğinde yürütülen çalışmalarda, merkez mahalleler ve köyler tek tek dolaşılarak hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Aynı zamanda hayvan sahiplerine hastalıkla mücadele yöntemleri anlatılarak, bulaşmayı önlemek için ek tedbirler alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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