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Yüksekova'da Pancar Toplayan Adam Fenalaştı, Kurtarılamadı

Yüksekova'da Pancar Toplayan Adam Fenalaştı, Kurtarılamadı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplarken fenalaşan 48 yaşındaki Ali Gürdal, hastaneye sevk edilmesine rağmen yaşamını yitirdi. Ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu ambulansa taşınan Gürdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar topladığı sırada fenalaşan kişi, ekiplerin zorlu çalışmasıyla ulaştırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Onbaşılar köyü Armutlu mezrasında dağlık alana giden 48 yaşındaki Ali Gürdal, pancar topladığı sırada fenalaştı.

Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayalık arazide bir süre yürüyerek ulaştığı Gürdal'ı, vatandaşların da yardımıyla ambulansın bulunduğu noktaya taşıdı.

Ambulansa konulan Gürdal, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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