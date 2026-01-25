Yüksekova'da su samuru görüntülendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde nesli tehlike altındaki su samuru, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Köprücük köyündeki yüzeyi buz tutan Büyükçay Deresi'nde çevredekiler, bir süre su yüzeyinde kalan ve balık avlayan su samurunu fark etti. Soğuk havaya rağmen derede avlanan su samuru, balık yerken çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, su samurunun avlandığı ve bir süre sonra derede gözden kaybolduğu görüldü.