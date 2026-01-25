Haberler

Yüksekova'da su samuru görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, nesli tehlike altındaki su samuru, buz tutmuş Büyükçay Deresi'nde balık avlarken cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Köprücük köyündeki yüzeyi buz tutan Büyükçay Deresi'nde çevredekiler, bir süre su yüzeyinde kalan ve balık avlayan su samurunu fark etti. Soğuk havaya rağmen derede avlanan su samuru, balık yerken çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, su samurunun avlandığı ve bir süre sonra derede gözden kaybolduğu görüldü.

