Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda Yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 200 kuş türünün yaşadığı, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenen Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce yangın çıktı. İlçenin Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldı. Bölgenin bataklık yapısı ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü yoğun çalışma yürütüyor. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de bu sabah bölgeye geldi. Helikopter, Dilimli Barajı'ndan su alarak çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
