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Yüksekova'da Kurtlar Tarafından Sürüye Saldırı: 65 Koyun Öldü

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HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde yaylada sürüye saldıran kurtlar, 65 koyunu öldürdü. Sürünün sahibi Aydın Çelik, mağduriyetlerini yetkililere ileterek destek istedi.

HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde yaylada sürüye saldıran kurtlar, 65 koyunu öldürdü.

İlçenin Aşağıgüveç köyüne 10 kilometre uzaklıktaki Pancar Yaylası'nda otlatılan koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Sürücünün çobanı Yaşar Çelik, köylülere haber verdi. 65 koyunu öldüren kurtlar, gelen köylülerin müdahalesiyle uzaklaştı.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyleyen sürünün sahibi Aydın Çelik, "Dün koyunlarımızı buraya otlamaya getirirken kurt sürüsü saldırdı. Çobanın haber vermesi üzerine köylülerle birlikte geldik. Hava karanlık olduğu için koyunlarımızı sayamadık ve kaç koyunun öldüğünü tespit edemedik. Sabah hava aydınlanınca köylülerle birlikte atlarla tekrar yaylaya geldik. Burada yaklaşık 65 koyunun öldüğünü gördük. Koyunlar hepsi hamileydi. Karınlarında kuzuları vardı. Bir ay sonra doğum yapacaklardı. Tek geçim kaynağımız bu koyunlardır. Yetkililerin mağduriyetimizi görmesini ve destekte bulunmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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