Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor. Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu 8 günde açan ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yapılıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.
Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu açmak için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mezraların yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürüten ekipler, söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.