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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulması nedeniyle ekipler güçlükle ilerliyor. Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun büyük bölümü açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde yol açma çalışmaları devam etti.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için çaba gösterdi.

Dağlıca bölgesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerledi.

Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun büyük bölümünü açan ekipler, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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