Hakkari'de Askeri Üs Yolları Karla Mücadele İle Açıldı

Hakkari'de Askeri Üs Yolları Karla Mücadele İle Açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipinin etkisiyle kapanan askeri üs bölge yolları, karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolların açılması için 4 metreyi aşan kar kütleleri temizlendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüldü. Kar ve tipinin etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri, ekiplerin 5 gün süren zorlu çalışmasıyla temizlendi.

Yüksekova ilçesinde daha önce etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının yeniden ulaşıma açılması amacıyla Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Yüksekova ilçesi Esendere beldesindeki askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için çalıştı. Kar kalınlığının daha önce yağan kar ve tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi aştığı 10 kilometrelik askeri üs bölge yolları, 5 gün süren zorlu mücadele ile yeniden ulaşıma açıldı.

