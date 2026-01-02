Haberler

Hakkari'de askeri araç yolda kaldı, köylüler yardıma koştu (2)

Hakkari'de askeri araç yolda kaldı, köylüler yardıma koştu (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden kar yağışıyla birlikte ilçede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Park halindeki araçlar kara gömüldü ve 47 köy ile 110 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış devam ederken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştı. Cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar, kara gömüldü. Vatandaşlar, araçlarını ve iş yerlerinin önlerini temizlemekte güçlük çekti. Kar yağışı nedeniyle ilçede 47 köy 110 mezra yoluna ulaşım sağlanamazken, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok