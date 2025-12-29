Yüksekova'da çocukların kar keyfi; tepsilerle kayak yaptılar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 30'a yakın aracın sürücüleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, bölgedeki yol çalışmalarını sürdürürken sürücüleri zincir bulundurmaları konusunda uyardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 30'a yakın araçların sürücüleri, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı. Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünün Kalemli mezrasında taziyeye giden 30'a yakın araçlık konvoy da dönüş sırasında tipiye yakalandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolda ilerleyemeyen araçları çekti. Ekipler, bölgedeki yol çalışmalarını sürdürürken, sürücüleri de zincir bulundurmaları konusunda uyardı.
Öte yandan Yüksekova-Şemdinli kara yolu, yoğun kar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA