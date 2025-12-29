Haberler

Yüksekova'da köyde hastalanan çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

Yüksekova'da köyde hastalanan çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İnanlı köyünde kar nedeniyle yolu kapanan köyde, karın ağrısı ve yüksek ateşle rahatsızlanan 8 yaşındaki bir çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri, zorlu bir yolculuktan sonra çocuğa ulaştı ve gerekli müdahale yapıldı.

HAKKARİ'de yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde karın ağrısı ve yüksek ateş rahatsızlığı olan 8 yaşındaki erkek çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine yolu kardan kapalı olan İnanlı köyüne paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ve UMKE ekipleri, bir saat süren zorlu yolculuğun ardından hasta çocuğa ulaştı. Karın ağrısı ve yüksek ateşi olan çocuk, köydeki evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İsmi öğrenilmeyen erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası