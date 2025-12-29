Yüksekova'da köyde hastalanan çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ'de yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde karın ağrısı ve yüksek ateş rahatsızlığı olan 8 yaşındaki erkek çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine yolu kardan kapalı olan İnanlı köyüne paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ve UMKE ekipleri, bir saat süren zorlu yolculuğun ardından hasta çocuğa ulaştı. Karın ağrısı ve yüksek ateşi olan çocuk, köydeki evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İsmi öğrenilmeyen erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.