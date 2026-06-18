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Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Çevre yolundaki kavşakta sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 ACR 802 plakalı yolcu minibüsü ile 06 FT 6436 plakalı kamyon çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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