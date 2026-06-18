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Hakkari'de bir kafede tüpün patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde tüp patladı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde tüpün patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dilekli Mahallesi'ndeki bir kafenin mutfak kısmındaki tüp, ocakta yemek yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride bulunan malzemeler zarar gördü.

Patlama sırasında içeride bulunan kişiler yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede paniğe neden olan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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