Yüksekova'da İş Makinesi Bakımı Sırasında Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 yaşındaki Servet Arslan, iş makinesinin kovasına bakım yaparken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Yüksekova-Esendere kara yolu yakınında, Büyükçay deresi üzerindeki kum şantiyesinde meydana geldi. Kullandığı iş makinesinin kovasına bakım yapan Servet Aslan'a arkadan gelen kamyon çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Servet Arslan'ın cenazesi, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
