Yüksekova'da İlk Kar Yağışı Sevinci

YÜKSEKOVA'DA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur, bazı noktalarda yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulanan Kadıköy köyü ve çevresinde, gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Beyaz örtüyle kaplanan köyde, kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Köyde yaşayan Osman Kameri, koyunlarını gece saatlerinde dağdan indirdiğini, bu yılki ilk kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde, koyunlarımı dağdan indirerek köye getirdim. Şimdi de karların içinde otlatıyorum" dedi.