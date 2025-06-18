Yüksekova'da Hafızlık Eğitimi Töreni Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi veren Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulunda, Hacı Ahmet Çalış Erkek Kur'an Kursu ve Hacı İskender Kız Kur'an Kursu'nun desteğiyle eğitimlerini sürdüren 14 öğrenci, icazet belgesi almaya hak kazandı.

Öğrenciler için Yüksekova Gençlik Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiir dinletileri ile devam eden törende, sahneye davet edilen öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Öğrencilere ödüllerini veren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin ve onun ışığında bir hayat sürmenin hem birey hem de toplum için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Hafızlığın, sadece ezber değil, aynı zamanda ahlaki bir duruş ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Çelik, "Bu yolda emek veren öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarını gönülden kutluyorum. Bugün imam hatip okullarımızda yalnızca dini ilimlerde değil, kültür, sanat ve pozitif bilimlerde de donanımlı, çift kanatlı nesiller yetişiyor. Bizler de bu anlayışı önemsiyor ve destekliyoruz. Hafızlarımız, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlerle de donanarak sadece okuyan değil, okuduklarıyla hayatına yön veren bireyler olmalı. Onlar bu ümmetin en kıymetli evlatlarıdır." diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı törene, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.