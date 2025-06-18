Yüksekova'da Hafızlık Eğitimi Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci, düzenlenen bir törenle icazet belgelerini aldı. Törende, Vali Ali Çelik hafızlığın birey ve toplum için önemini vurguladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi veren Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulunda, Hacı Ahmet Çalış Erkek Kur'an Kursu ve Hacı İskender Kız Kur'an Kursu'nun desteğiyle eğitimlerini sürdüren 14 öğrenci, icazet belgesi almaya hak kazandı.

Öğrenciler için Yüksekova Gençlik Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiir dinletileri ile devam eden törende, sahneye davet edilen öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Öğrencilere ödüllerini veren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin ve onun ışığında bir hayat sürmenin hem birey hem de toplum için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Hafızlığın, sadece ezber değil, aynı zamanda ahlaki bir duruş ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Çelik, "Bu yolda emek veren öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarını gönülden kutluyorum. Bugün imam hatip okullarımızda yalnızca dini ilimlerde değil, kültür, sanat ve pozitif bilimlerde de donanımlı, çift kanatlı nesiller yetişiyor. Bizler de bu anlayışı önemsiyor ve destekliyoruz. Hafızlarımız, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlerle de donanarak sadece okuyan değil, okuduklarıyla hayatına yön veren bireyler olmalı. Onlar bu ümmetin en kıymetli evlatlarıdır." diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı törene, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü

Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.