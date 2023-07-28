Yüksekova'da çıkan ot yangını söndürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çevreli köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 21 bin 500 bağ ot kül oldu.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bululan Çevreli köyünde, akşam saatlerinde bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla kısa sürede bölgeye Yüksekova Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köydeki vatandaşların desteğiyle alevlere müdahale ederek, 4 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında Mehmet Sait ve Ali Evran'a ait 21 bin 500 bağ ot kül olurken, ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.